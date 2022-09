In Jessen gilt: Dialog statt Ausgrenzung

Jessen/MZ - „Unser Stück hat bei den Schülern viele Emotionen ausgelöst“, sagt Schauspielerin Manuela Weirauch, die gemeinsam mit Tom Pilath „Wir waren mal Freunde“ von Karl Koch in der Jessener Mehrzweckhalle vor 150 Schülern (7. bis 10. Klasse) der Sekundarschule Nord aufführt. Die beiden Darsteller, die zum Berliner Ensemble „Radiks“ gehören, erzählen, dass Themenfelder wie Fremdenfeindlichkeit, Gewalt und Freundschaft immer unter die Haut gehen - und sie selber von Gefühlen überwältigt mit einer Gänsehaut hinter der Bühne stehen. Tournee-Theater, sagen sie, hat seine Vor- und Nachteile. Sie lernen auf ihren Touren täglich neue Leute und fast alle Ecken Deutschlands, Österreichs und der Schweiz kennen, andererseits heißt Auftritte von montags bis freitags auch, räumliche Distanz zur Familie, Pensionsleben und lange Autofahrten. Da die Vorführungen größtenteils am Vormittag über die Bühne gehen, „haben wir danach eine halben Tag Urlaub“, fügt Tom Pilath mit einem Augenzwinkern an.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.