Die B 187 muss am Nachmittag des Reformationstages für einige Zeit gesperrt werden.

In Höhe Ruhlsdorf von der Bundesstraße abgekommen

Jessen/MZ. - Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der B 187 ereignet. Ein 81-jähriger Autofahrer war zwischen den Abzweigen Gorsdorf und Ruhlsdorf in Richtung Jessen unterwegs. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve kam er, so der Erkenntnisstand der Polizei, nach rechts von der Straße ab und rutschte eine Böschung hinunter, wobei er zunächst einen Baum mit dem Dach streifte, bevor er frontal gegen einen weiteren Baum stieß. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug und wurde wieder halb auf den Randstreifen der Bundesstraße geschleudert.

Der Rettungsdienst lieferte den Fahrer verletzt in ein Krankenhaus ein. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Jessen wurde zur Unfallstelle gerufen. Die Ehrenamtlichen stellten den Brandschutz sicher und zogen das Fahrzeug mittels Seilwinde wieder auf die Straße, um kontrollieren zu können, ob Betriebsstoffe auslaufen. Die B 187 war vorübergehend voll gesperrt.