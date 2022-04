In Bethau wurde nicht nur Müll am Aktionstag eingesammelt

Bethau/MZ - Wenn die Sonne lacht, macht das Arbeiten gleich doppelt soviel Spaß. So auch in Bethau. Nach dem letzten Großeinsatz Ende Februar, bei dem Einwohner über mehrere Tage hinweg den ortseigenen Feuerlöschteich rekultiviert haben, war es nun an der Zeit, die nächsten Arbeiten in Angriff zu nehmen. Dafür schlossen sich die Einwohner des kleinen Dorfes der großen Frühjahrsputz-Aktion der Stadt Annaburg an. „Wir fassen die Putzaktion nur ein kleines bisschen weiter“, sagt Ortsbürgermeister Andreas Nowack.