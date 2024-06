In Annaburg wird Landesprojekt zu Lost Places vorgestellt

Eintauchen in alte Zeiten

Stadtführerin Karin Reihs begrüßt die Gruppe der Jugendlichen am Schloss in Annaburg und Professorin Jeannette van Laak (rechts).

Annaburg/MZ. - Als Gärtnerin der Anlagen Friedrich des Weisen begrüßt Stadtführerin Karin Reihs die kleine Zuhörergruppe. Zu der gehören einige Jugendliche aus Annaburg und Umgebung. Sie sind der Einladung einerseits der Kennerin der Stadtgeschichte, andererseits von Professorin Jeannette van Laak gefolgt. Sie ist Historikerin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Mitglied der Historischen Kommission des Landes.

Dort ist sie die Leiterin dieses Projektes innerhalb des Arbeitskreises Public History. Denn es gilt, der Öffentlichkeit ein neues Vorhaben vorzustellen, das dazu führen soll, sehenswerte historische Objekte im Land, die heute noch genutzt werden, auf einer virtuellen Karte zu präsentieren. Diese besondere Führung am Schloss in Annaburg begleitet auch ein Team des MDR-Fernsehens.

Lieblingsschloss Friedrichs

Karin Reihs erzählt ihrer Zuhörergruppe über die Zeit Friedrich des Weisen, der ein Freund und Förderer Martin Luthers war. Sie beschreibt anschaulich, wie das Schloss ursprünglich angelegt war. Es sei ein Lieblingssitz des sächsischen Landesherrn gewesen. Der sich ansonsten viel in Weimar, Wittenberg und Torgau aufgehalten habe. Dresden habe damals, im 16. Jahrhundert, noch keine große Rolle als Landeshauptstadt gespielt. Ein Residenzschloss als Regierungssitz habe der sächsische Kurfürst seinerzeit nicht gehabt. Sehr ausführlich erzählt Karin Reihs über die Gärten rings um das Schloss. Aber sie führt ihre kleine Gruppe dann auch in einen der Keller. Da wird es ziemlich dunkel in dicken Mauern.

Im Kellergang des Annaburger Schlosses wird es für die kleine Besuchergruppe eng. Ein wenig kommt die Atmosphäre alter Zeiten auf. Foto: Kl. Adam

Mitmachprojekt für alle

Das Projekt, das die Annaburger Stadtführerin hier mit den Jugendlichen vorstellt – die Projektleiterin hält sich dezent im Hintergrund –, ist als Mitmachprojekt angelegt. Es trägt das Motto „Verloren, verwandelt, wiederentdeckt. Lost Places in Sachsen-Anhalt gemeinsam sichtbar machen“.

Die Annaburgerin Karin Reihs erzählt dem MDR-Fernsehteam, warum sie sich für dieses Projekt der Historischen Kommission des Landes einsetzt. Foto: Kl. Adam

Jeder, der sich dazu berufen fühlt, sei es als Stadtarchivar, als Hobbyhistoriker oder auch besonders mit einem solchen Platz Verbundener kann sich in das Projekt einbringen. Das kann mit Wort-Bild-Beiträgen (ähnlich Lexika-Einträgen), Podcasts oder auch Videofilmen geschehen. Die können an die Historische Kommission des Landes geschickt werden. Deren ehrenamtliche Mitarbeiter schauen, ob die Beiträge den Anforderungen entsprechen und stellen sie dann auf die virtuelle Karte auf der Webseite der Kommission.

Absprachen zu Beiträgen können mit Koordinator Oliver Ritter, E-Mail: [email protected], Tel. 0345/2127429, erfolgen.