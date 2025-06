Annaburg/MZ. - Noch stehen Röschen vor dem langen Transparent „Mitteldeutsche Safranstraße“ am Schloss in Annaburg. Die sollen auch bleiben, erfährt die MZ aus dem Rathaus. „Die Safranknollen werden im August gepflanzt“, bestätigt Harald Alex auf Nachfrage der MZ am Mittwoch noch einmal. Vor etwas mehr als einem Monat – es war das öffentliche Gedenken zum 500. Todestag Friedrichs des Weisen mit der Einweihung des umgesetzten Denkmals – hatte der Mann aus Döbrichau vor allen Gästen versprochen, 500 Safranknollen zu stiften, die künftig auf dem Beet am Schloss gedeihen sollen. „Die kommen aus meinem eigenen Anbau.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.