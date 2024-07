In Annaburg Weichen gestellt für fünf Jahre

Annaburg/Mz. - Einen fairen Umgang im Stadtrat Annaburg wünschte sich Jürgen Dannenberg (Die Linke). Von allen sollten die Mehrheiten akzeptiert und die Geschäftsordnung eingehalten werden. Das sagte der neue Annaburger Stadtratsvorsitzende. Der frühere Landrat des Kreises Wittenberg setzte sich in der geheimen Abstimmung in der konstituierenden Sitzung am Dienstagabend im Rathaus Annaburg gegen Patrick Schubert (CDU) durch.