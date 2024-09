Jessen/Wittenberg/MZ. - Die Vorfälle von Hundebissen im Kreis Wittenberg häufen sich. In Coswig biss ein Schäferhund-Mischling am 8. Juli einer 28-jährige Frau in die Schulter. Eine weitere Attacke gab es am 13. Juli in Wittenberg, hier traf es eine 81-jährige Frau. Und vor wenigen Wochen wurde ein Paketbote in Griebo gebissen. Diese Vorfälle werfen die Frage auf: Sollte es einen verpflichtenden Hundeführerschein geben, ähnlich wie für Autos? Die MZ hat sich bei Hundetrainern, die sich mit schwierigen Fällen auskennen, beim Veterinäramt und bei den Tierschutzaktivisten von Peta erkundigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.