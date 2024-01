Der Landkreis Wittenberg präsentiert sich mit Unternehmen und hiesigen Hoheiten auf der Grünen Woche in Berlin. Was Aussteller und royale Vertreterinnen erlebt haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Am Sachsen-Anhalt-Tag der Grünen Woche in Berlin war Landrat Christian Tylsch (CDU) als Vertreter des Landkreises Wittenberg vor Ort. Der Landrat ist sich der Bedeutung der lokalen Unternehmen für die Stärkung der regionalen Identität und Wirtschaft bewusst, machte er deutlich. In diesem Zusammenhang unterstützt der Landkreis mit der Übernahme der Standgebühr aktiv die Teilnahme von Kleinst- und Kleinunternehmen an der Messe. „Die Grüne Woche bietet eine hervorragende Plattform, um die Vielfalt und Innovationskraft unserer regionalen Unternehmen zu demonstrieren“, sagte Landrat Tylsch. Durch die Übernahme des Eigenanteils an der geförderten Standgebühr soll kleineren Unternehmen die Möglichkeit geboten werden, ihre Produkte auf einer internationalen Bühne zu präsentieren und neue Märkte zu erschließen.