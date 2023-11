Wie das Jessener Land von Schließungen in Elbe-Elster-Klinik betroffen sein könnte

Wenn Abteilungen im Elbe-Elster-Klinikum in Herzberg geschlossen werden, hätte das auch Auswirkungen auf das Jessener Land.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/Herzberg/MZ. - Die Unruhe wächst. Ein gravierender Einschnitt in der medizinischen Versorgung droht, vor allem im Elbe-Elster-Kreis, aber auch für das Jessener Land, denn die Elbe-Elster-Klinik in Herzberg ist auch für viele Einwohner in der Region von Bedeutung.