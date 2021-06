Helferin bei Badeunfall in Jessen besonders gewürdigt

Nach dem tödlichen Badeunfall in Jessen wird der Helferin gedankt.

Stephanie Köhler wird für ihr schnelles Handeln nach einem Badeunfall in Jessen gedankt. Bürgermeister Michael Jahn überreicht ihr Blumen.

Jessen - Zu Beginn der Sitzung des Hauptausschusses des Jessener Stadtrats im Schloss am Dienstag wurden der Mut und die Risikobereitschaft von Stephanie Köhler gewürdigt. Sie hatte am 9. Juni unter großem persönlichen Einsatz versucht, einen 15-jährigen Jungen aus dem Badesee in Jessen zu retten.

Zuvor hatte sie drei Jungen im See gesehen, von denen einer plötzlich im Wasser verschwunden sei. In so einer Situation sofort zu handeln, sei nicht selbstverständlich, sagte Bürgermeister Michael Jahn (SPD) und lobte ihre Zivilcourage. „Die Bürger der Stadt möchten sich bei ihnen bedanken“, sagte er und überreichte ihr Blumen.

Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften war nach der Alarmierung durch die Jessenerin nach dem Jugendlichen gesucht worden. Der 15-Jährige hat den Badeunfall nicht überlebt. (mz)