Benno Loff und Manja Seehaus-Rahmig vom Jessener Schul- und Heimatfestverein berichten über notwendige Veränderungen zum 186. Stadtfest. Was dieses Jahr bemerkenswert ist.

186. Schul- und Heimatfest in Jessen

Reno Sperlich (re.), hier mit einem Schaustellerkollegen im vergangenen Jahr, hat bereits die Pläne für die Festplatzgestaltung dieses Jahres in Arbeit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Ein großes Fest wirft seine Schatten voraus: das 186. Schul- und Heimatfest in Jessen. Das wird die Stadt vom 2. bis zum 12. August in Bewegung halten. Die Schatten sind dieses Mal etwas länger, weil der Schul- und Heimatfestverein als Veranstalter die entlang des Schulfestplatzes bevorstehenden Dammbauarbeiten vor allem in seiner Planung des Festplatzes bereits berücksichtigt. Vereinsvorsitzender Benno Loff und Manja Seehaus-Rahmig vom Vorstand des Vereins informierten die MZ über einige der Veränderungen.