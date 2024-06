Nach Flower-Power, Hawaii, DDR, Karibik und anderen Themen laden die Organisatoren des Klödener Heimatfestes optisch nach Mittelamerika ein. Was da an der Fährscheune los war.

Klöden/MZ. - Nach Mexico ging am vergangenen Wochenende die Reise beim Heimatfest in Klöden. Das mittelamerikanische Land bietet mit seinen vielfältigen und auch eigenständigen Traditionen zahlreiche Anknüpfungspunkte für ein buntes Fest. „Wir begrüßen Sie herzlich an Bord des Fluges A035388 nach Viva la México. Bitte setzen Sie Ihre Sombreros auf und genießen Sie die Reise in das Land der wilden Bullen, Piñatas und scharfen Speisen“, laden die Organisatoren auf ihrem Flyer die Gäste ein.