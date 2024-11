Versicherungsexperte Bastian Schüßler, hier in seiner Agentur in Jessen, sucht mit seinen Kunden immer den Dialog.

Jessen/MZ. - „Der Fortschritt hat auch seine Schattenseiten“, sagt Bastian Schüßler und zeigt dabei auf die Frontscheibe eines Autos. Was dort verbaut ist, sei hochwertige Technik und treibe den Preis im Schadensfall in die Höhe. Oder: In der Stoßstange sind Parksensoren integriert, die beim Wechsel, der Fachmann nennt als konkretes Beispiel einen Wildunfall, nicht für ein paar Euro zu haben sind.