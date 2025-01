Der Landkreis Wittenberg nimmt zum fünften Mal an der größten Landwirtschaftsmesse in Berlin teil. Welche Schwierigkeiten zu meistern waren und worauf Teilnehmer sich freuen.

Jessen/Wittenberg/MZ. - An diesem Freitag öffnet die „Grüne Woche“ in Berlin ihre Tore. Zehn Tage können Besucher Einblicke in Landwirtschaft, Ernährung und in den Gartenbau aus aller Welt erhalten. Unter den 1.500 Ausstellern aus fast 60 Ländern ist zum fünften Mal auch der Landkreis Wittenberg vertreten.