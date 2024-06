Annaburg/MZ. - In der Geschichte der Stadt Annaburg wird Detlef Schulze immer einen festen Platz haben. Er hat viele Verdienste im Laufe seines Lebens erworben, das nun endete, mit 70 Jahren ist er verstorben. In Annaburgs Partnerstadt Verl in Nordrhein-Westfalen wird ebenfalls dankbar an ihn erinnert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.