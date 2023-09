Zuletzt sind die Spritpreise für Benzin und Diesel wieder deutlich gestiegen. Darum lassen manche nun ihr Auto sogar stehen. Was die Tankstellenbetreiber im Kreis Wittenberg dazu sagen und was sie fordern.

Jessen/MZ - Die Preise an den Tankstellen ziehen vielerorts wieder deutlich an: Stellenweise müssen Autofahrer pro Liter Super im Landkreis mehr als zwei Euro zahlen. Bei Auto- und Lkw-Fahrern, die auf ihr Fahrzeug täglich angewiesen sind, wächst der Frust. Dabei hatten sich die Kosten für Diesel und Benzin seit Kriegsbeginn in der Ukraine in der vergangenen Zeit wieder etwas normalisiert. Damit scheint es, mit Blick auf die Preistafeln, vorerst vorbei zu sein. Immer häufiger steht wieder eine Zwei vor dem Komma. Manche Autofahrer mussten deshalb notgedrungen eine harte Entscheidung treffen – und ihren Wagen stehen lassen.