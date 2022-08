Gestaltung der Außenanlagen an Jessener Wohnblock zieht sich lange hin

Die Mieter des Wohnblocks rechts in der Geschwister-Scholl-Straße in Jessen gelangen momentan durch die hinteren Eingänge nicht in die Fahrradräume. Sie müssen dafür den Haupteingang auf der anderen Seite nutzen. Dass die Gestaltung der Fläche länger dauert als veranschlagt, steht in der Kritik.

Foto: Klaus Adam