Am 1. Juni feiert das „Café im Ratskeller“ in Zahna Wiedereröffnung. Worauf sich Alin Winter als neue Betreiberin freut und welche Pläne sie für die Zukunft des Kaffeehauses hat.

Alin Winter ist neue Betreiberin: So geht es jetzt weiter im „Café im Ratskeller“ in Zahna

Zahna/MZ. - Für alle Genießer und Kuchenliebhaber aus und rund um Zahna endet am Kindertag eine lange Durststrecke. Denn am Samstag, 1. Juni, öffnen sich wieder die Türen vom „Café im Ratskeller“. Die Wiedereröffnung lockt pünktlich zur besten Kaffeezeit ab 14 Uhr wahrscheinlich viele Gäste an. Unter der Leitung von Betreiberin Alin Winter soll das Café, mit dem ihre Vorgängerin Bianca Marx die Gastronomie der Innenstadt wieder beleben wollte, erst einmal keine grundlegenden Veränderungen erfahren. Ihr Anspruch: Sie will einen gemütlichen Treffpunkt für alle Freunde von Kaffee und Gebäck schaffen.