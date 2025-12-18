Carsten Schmidt führt „Schmidt’s Landgasthof“ in dritter Generation weiter. Was die Highlights auf der Speisekarte sind und welche eigene Tradition der Inhaber in Dietrichsdorf etabliert hat.

Gäste erleben alte und auch neue Traditionen in „Schmidt’s Landgasthof“

Dietrichsdorf/MZ. - Carsten Schmidt, Inhaber von „Schmidt’s Landgasthof“ in Dietrichsdorf, strahlt im Gespräch viel Tatkraft und Optimismus aus: „Ich habe die Gaststätte 2011 von meinen Eltern Sabine und Gerhard Schmidt übernommen und freue mich, dass ich die gute traditionelle Küche und das behagliche Flair unseres Landgasthofes so erfolgreich weiterführen konnte. Ich bin wie meine Eltern mit Leib und Seele Gastronom. Dazu kommt, dass alle, die hier mit mir arbeiten, schon lange bei uns sind, dass sie praktisch zur Familie gehören.“