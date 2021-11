Fußballschule Paul Pflug macht Ende Dezember Station in Holzdorf - Was den Kindern geboten wird

Fußballschule Paul Pflug macht Ende Dezember Station in Holzdorf. Was den Stars von morgen alles geboten wird und worum sich der Trainer intensiv bemüht.

Holzdorf/MZ - „Der Spaß“, sagt Paul Pflug, „steht bei einem Fußballcamp immer im Mittelpunkt.“ Anderseits kündigt der Coach und Chef der gleichnamigen Fußballschule an, dass es bei den Trainingseinheiten zur Sache geht. Der 29-Jährige, der beim Berliner Verein Tennis Borussia für die Weiterentwicklung der Torhüter (Männer/A- bis C-Jugend) zuständig ist, betont, dass einer der Schwerpunkte des Camps die Technikschulung sei. Die Teilnehmer der Jahrgänge 2008 bis 2014 erhalten eine umfangreiche Ausbildung in Sachen Dribbling und Passspiel sowie richtiges Verhalten bei Zweikämpfen. Im Spielbetrieb, so Pflug, sei es wichtig, dass der Rückpass im entscheidenden Moment erfolgt und ein Fußballer wissen muss, wann er sich vom Ball trennt, um nicht in die Bredouille zu geraten.

Familiäre Unterstützung

Unterstützt bei der Durchführung der Trainingseinheiten wird Pflug von seinem Bruder Fritz - beide stammen aus Linda -, der als früherer Torwart der Junioren-Nationalmannschaft unter anderem mit Julian Brandt (Borussia Dortmund), Timo Werner (Chelsea London) oder Leroy Sané (Bayern München) aufgelaufen ist. Aktuell hütet der 25-Jährige das Tor des Oberligisten VfB Grieschow (Landkreis Spree-Neiße). Aufgrund seiner guten Beziehungen bemüht sich der Chef der Fußballschule, zusätzlich einen Trainer aus einem Nachwuchsleistungszentrum nach Holzdorf zu locken, um der viertägigen Veranstaltung ein weiteres Qualitätssiegel zu verpassen.

Des Weiteren tritt Pflug ordentlich aufs Gaspedal, um den Kindern einen Ehrengast zu präsentieren. Beim letzten Camp ist Tim Kleindienst vom Zweitbundesligisten 1. FC Heidenheim zu Gast gewesen und den Stars von morgen erzählt, dass er aufgrund seiner Körperhöhe von 1,94 Meter keine Angst vor einem Kopfball-Duell mit Manchester-United-Superstar Ronaldo hat (die MZ berichtete). „Ich arbeite intensiv an einer Verpflichtung“, verspricht der Chef, von einem ehemaligen Bundesligakicker bekommt er in Kürze eine Rückmeldung. Eine lange Autofahrt, meint er, will sich zwischen Weihnachten und Silvester kein Profi ans Bein binden. Zudem ist Holzdorf für viele ein weißer Fleck auf der Landkarte.

Paul Pflug demonstriert die hohe Kunst der Balljonglage. Foto: Tominski

Nicht zu lange warten

Pflug verfolgt die steigenden Inzidenzzahlen mit Sorge und hofft, dass er die Kinder in den Weihnachtsferien trainieren darf. Er erwartet „um die 40 Teilnehmer“ und weist darauf hin, dass die Anmeldungen spätestens in der ersten Dezemberwoche erfolgen sollen, denn auch Adidas - Ausrüster des viertägigen Feriencamps - hat Lieferzeiten. Damit die Kinder wie erwähnt Spaß haben, finden täglich Fußballspiele unter Stadionatmosphäre statt. Kurzum: Es schallen Fangesänge aus den Lautsprechern, um die Teams zusätzlich zu motivieren.

Der Coach betont, dass bereits 70 Prozent der Plätze vergeben sind. Die Anmeldungen sind hauptsächlich von Kindern aus der Region. Einige bringen ihre Kumpels oder Teamkollegen mit. Aufgrund des umfangreichen Trainingsabgebots sei es nicht möglich, nur einen Tag zu buchen. Zwei sind das Minimum.

Anmeldungen sind online unter www.paul-pflug-fussballcamps.de möglich.