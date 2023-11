Der Stadtrat Jessen sagt in einer Veranstaltung Ehrenamtlichen Danke. Wie es dazu gekommen ist und was den Gästen im „Schützenhaus“ geboten wird.

Besondere Leistungen werden in Jessen gewürdigt

Jessen/MZ. - „Es freut mich außerordentlich“, sagt Stadträtin Elke Naujokat (Die Linke), als sie am Dienstagabend die Gäste der ersten Veranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes in der Stadt Jessen im „Schützenhaus“ begrüßt. Dieser Tag des Ehrenamtes in Jessen ist eine Premiere. Auf Anregung des Stadtrats sei er ins Leben gerufen worden, sagt sie bescheiden, aber der Impuls dazu ist von Elke Naujokat ausgegangen, wie Bürgermeister Michael Jahn (SPD) wenig später herausstellt.