Gottfried Heidemüller gehört zum Vorstand des Heimatvereins Glücksburger Heide. Was den 73-Jährigen bei seinen morgendlichen Runden ärgert und welche Devise an erster Stelle steht.

Arnsdorf/MZ. - Riesenschnauzerhündin „Luna“ steht hinter dem Gartentor und wartet auf das Kommando von Gottfried Heidemüller. Der 73-Jährige deutet mit einer Armbewegung an, dass keine Gefahr besteht. „Zum Heimatverein Glücksburger Heide bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen“, meint er kurz nach der Begrüßung. Der damalige Vorsitzende Erhard Fritzsche habe ihn wegen seiner handwerklichen Fähigkeiten vor Jahren mit ins Boot geholt. Der gelernte Betriebsschlosser hat Spaß daran, in der Heide Schutzhütten, Wegweiser und Co. auf Vordermann zu bringen, das Aufrücken in den Vorstand sei der nächste logische Schritt gewesen. „Es war von Anbeginn mein Ziel, eigene Ideen mit einzubringen“, so Heidemüller, für den die Devise gilt: Man muss alles mit Herzblut machen! Und: „Durch den Sport habe ich gelernt, Dinge immer zu Ende zu bringen.“