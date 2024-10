Elster/MZ. - „Der karnevalistische Funke hat noch nicht gezündet“, meint der Präsident des Elsteraner Carneval Vereins, Karsten Röder, der vor dem Start in die fünfte Jahreszeit fest davon ausgeht, dass spätestens am 10. November um 11.11 Uhr dieser das erste Feuerwerk auslöst. Der Hauptgrund sei, so der 48-Jährige weiter, dass die einzelnen Gruppen seit Monaten in den Vorbereitungen stecken und deshalb „gedanklich noch weit weg“ von Stimmung pur und Helau sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.