Die Reform des Pkw-Führerscheins seitens des Verkehrsministeriums stößt bei Fahrlehrern auf wenig Gegenliebe. Welches Konfliktpotenzial sie sehen und was der ADAC dazu sagt.

Führerschein bald günstiger? Was wirklich hinter der Reform und der 1.000‑km‑Regel steckt

Fahrlehrer Peter Richter aus Jessen signalisiert mit diesem Warndreieck, was er von einer Laienausbildung hält.

Jessen/MZ. - Zwei Fahrlehrer, eine Meinung. Peter Richter (LHS in Jessen) und Alexander Kölling von der gleichnamigen Fahrschule in Wittenberg halten nichts von dem Vorstoß des Bundesverkehrsministeriums, die Pkw-Führerscheinausbildung in diesem Umfang zu reformieren. Es sei zwar grundsätzlich gut, Dinge wie Kosten oder Bürokratieabbau in den Fokus zu stellen. Sie erklären aber, warum aus Ihrer Sicht manche Vorschläge nicht funktionieren werden.