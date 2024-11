Holzdorf/MZ. - Jessens Stadtwehrleiter Christoph Hering zählt auf eine entsprechende Frage schnell mal durch. Inzwischen sind es fünf Unternehmen, von denen die Feuerwehren im Stadtgebiet wirksam und uneigennützig unterstützt werden, sagt er. Jetzt gehört auch das Unternehmen Kamar Schrottrecycling in Holzdorf dazu. Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) dankt dem Firmenchef Mochament Kamar auf dem Betriebsgelände am Holzdorfer Hinzenstern für die Hilfe in den vergangenen Jahren. Dadurch wurden die Feuerwehren mit in die Lage versetzt, die ihnen gestellten Aufgaben bestmöglich zu erfüllen.

