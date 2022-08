Feuerwehren löschen mehrere Stunden

In der Nacht zum Sonnabend brennt es in einem Gebäude inmitten von Elster. Zwei Menschen werden leicht verletzt. Der Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

In Elster musste in der Nacht zum Sonnabend ein Brand in einem Haus gelöscht werden.

Elster/MZ - In einem Haus inmitten von Elster musste am Sonnabend ein Feuer gelöscht werden. Gegen 1.46 Uhr sei der Alarm ausgelöst worden, war aus der Wittenberger Leitstelle zu erfahren. Die Anfahrtswege für die Elsteraner Feuerwehr sowie den Rettungsdienst, der in der Nachbarschaft eine Wache hat, waren kurz. Die Bewohner des Hauses seien bereits in Sicherheit gewesen, als die Elsteraner dort eintrafen, sagte Ortswehrleiter Marcel Rückert. Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.