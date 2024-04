Revier informiert über Betrüger „Fenster und Türen geschlossen halten“ - Falsche Polizisten geben Annaburgern Anweisungen am Telefon

Falsche Polizisten haben am Telefon Bewohner in Annaburg angerufen und ihnen unter anderem Anweisungen gegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Was sie damit bezwecken wollten sei unklar, informiert die Polizei. Welche Hinweise es noch gibt.