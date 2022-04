Federvieh ist wieder in Mode zwischen Elbe und Elster

In Arnsdorf kauft Horst Klett bei Marcel Gentz ein.

Arnsdorf/MZ/TEO - Dienstag, 9.50 Uhr, an der Kirche in Arnsdorf: Pünktlich wie die Schweizer Bahn stoppt Marcel Gentz den Transporter mit der gackernden, schnatternden Fracht vom Geflügelhof seiner Eltern in Parchen bei Genthin auf dem Anhänger.