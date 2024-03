Prettin/MZ. - „Der hat sich vorhin telefonisch angemeldet“, sagt Jan Ulrich und zeigt auf einen Lkw, der auf der Uferseite Dommitzsch erscheint. Der Pächter der Fähre Prettin läuft Sekunden nach dem Anlegen Richtung Fährdamm und befestigt das Wasserfahrzeug zusätzlich mit zwei Ketten, damit der 16-Tonner dieses nicht wegschiebt.

Jetzt beginnt die Millimeterarbeit. Robert Zeller klettert aus dem Fahrerhaus und überprüft den Abstand zwischen Fährplattform und Lkw-Unterseite. Mit Unterstützung Ulrichs, der per Handzeichen Anweisungen erteilt, rollt der „Brummi“ im Schneckentempo auf die Fähre. „Alles glatt gegangen“, meint Zeller, der in Richtung Jessen unterwegs ist. „Mit diesem Service spare ich locker 45 Minuten Fahrzeit. Sonst müsste ich über die Brücke in Torgau“, erzählt der Fahrer, der mit Ulrich kurz darauf die zweite „Ketten-Runde“ am Ufer in Prettin startet.

Verständnis von Fahrgästen

Der Pächter schaut auf die Uhr. Eigentlich ist seine Schicht längst zu Ende. „Ich lasse keinen am Ufer stehen“, sagt er und winkt den nächsten Lkw heran. Fährmann sei kein Beruf, sondern eine Berufung. Ulrich redet mit seinen Fahrgästen, weist auf die veränderten Öffnungszeiten hin und kassiert viele verständnisvolle Worte. An der Scheibe des Windenhauses befindet sich ein Zettel, der auf sein aktuelles Problem hinweist. Der 51-Jährige sucht Mitarbeiter. „Die Agentur für Arbeit kann mir gern zwei Interessenten schicken. Auch Quereinsteiger sind willkommen“, meint er, denn bisher sei es ihm nicht gelungen, „über die Werbetrommel“ Leute für diesen Job zu begeistern.

Geschafft! Jan Ulrich hat den Lkw sicher an Land gebracht. (Foto: Thomas Tominski)

Grundsätzlich, sagt er, sei dies kein reiner Männerberuf. Frauen sind dafür ebenfalls geeignet. Interesse für Technik sei erwünscht, aber nicht Bedingung. Die Ausbildung dauert 180 Tage, die Prüfungen nach der Lehrzeit nimmt eine Kommission ab. Der Pächter erinnert daran, dass der Job ein gewisses Durchhaltevermögen verlangt. „Es ist nicht jeden Tag Sonnenschein“, meint er, an manchen Tagen ist es kalt und der Wind pfeift über die Elbe.

Es gibt auf der Fähre eine Toilette sowie einen Raum zum Aufwärmen, doch im ständigen Betrieb kann es schon passieren, dass die Person, die gerade Schicht hat, dem schlechtem Wetter ausgesetzt ist. Kurzum: Für Frostbeulen ist es eher nichts. Der 51-Jährige betont, dass die Arbeit zwar jede Woche über sieben Tage geht, doch der Dienstplan so gestrickt werden kann, dass keiner überfordert wird beziehungsweise auf sein Privatleben verzichten muss. „Das ist ein kostbares Gut“, weiß er aus eigener Erfahrung.

Lkw-Fahrer Robert Zeller hat seinen 16-Tonner angekündigt. (Foto: Thomas Tominski)

Als „Alleinunterhalter“ schiebt er täglich zwei Schichten, deshalb habe er schweren Herzens den Entschluss fassen müssen, die Öffnungszeiten vorübergehend zu verkürzen. „Schließen ist nie eine Option gewesen. Meine Kunden brauchen einen verlässlichen Partner“, so der Pächter, der in einer extra angelegten Chat-Gruppe „um die 150 Mitglieder“ über Neuerungen im Fährbetrieb informiert. Dazu zählen Pendler, Speditionen oder Mitarbeiter von diversen Paketdiensten, die auf diesen Service angewiesen sind.

Binnenschiff hat Vorfahrt

Am Vormittag herrscht an beiden Uferseiten reger Betrieb. „Wenn alles normal läuft, setze ich täglich über 100 Fahrzeuge über. Im Sommer kommen noch etliche Fahrradtouristen hinzu“, so Ulrich, der sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen kann. Über den Lautsprecher im Windenhaus kündigt sich ein Binnenschiff an. „Die haben Vorfahrt“, erklärt der 51-Jährige, der für kurze Zeit den Betrieb einstellen muss.

Ein Binnenschiff hat immer Vorfahrt. Wenn es die Fähre passiert hat, kann diese wieder zwischen Prettin und Dommitzsch übersetzen. (Foto: Thomas Tominski)

An den Auto-Kennzeichen ist deutlich zu sehen, dass die Fahrgäste nicht ausschließlich aus den Gegend kommen. Auch wenn die Überfahrt nur wenige Minuten dauert, gönnt sich fast jeder einen Schwatz mit Ulrich. Dieser spricht den Großteil mit Vornamen an, kennt ihre täglichen Ziele sowie Berufe und erkennt als ehemaliger Kfz-Schlosser deren Autos bei Dunkelheit am Licht. „Das sind die schönen Seiten des Berufes. Man ist ständig mit Leuten zusammen und erfährt viel Neues“, so der Pächter.

Ein Traktor der Aue Agrar Prettin rollt den Fährdamm hinunter. Ulrich rennt wieder zu den Ketten, damit sich das Wasserfahrzeug beim Auffahren nicht verschiebt. „Wir haben auch Flächen auf sächsischer Seite zu bewirtschaften“, erklärt der Mitarbeiter des Agrarunternehmens, der sich freut, dass die Fähre wieder ab 15 Uhr ablegt. Die meiste Arbeit, sagt er beim Einsteigen in das Cockpit, hat ein Landwirt im Herbst. Dann müssen die Felder bestellt werden.

Ulrich ist mit der augenblicklichen Situation nicht zufrieden. Deshalb findet er es bewundernswert, dass seine Kunden so viel Einsicht dafür aufbringen. „Ich habe noch nicht ein böses Wort gehört“, meint er anerkennend.