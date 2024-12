Ein Auto fährt zwischen Seyda und Mellnitz das Fahrrad eines Mannes an, der dieses schiebt und seinen Sohn auf dem Arm trägt. Der Mann wird dabei verletzt. Nun sucht die Polizei Zeigen, denn der Fahrer ist weitergefahren.

Fahrerflucht bei Seyda: Vater und dreijähriges Kind rollen in den Grünstreifen

Seyda/MZ - Eigenen Angaben zufolge lief ein 25-jähriger Fußgänger am 1. Dezember um 18.30 Uhr am linken Fahrbahnrand der L 39 aus Richtung Mellnitz kommend in Richtung Seyda. Dabei schob er ein Fahrrad und trug auf dem Arm sein dreijähriges Kind.

Kurz vor dem Ortseingang Seyda, in Höhe der dortigen Brücke / Baustelle, spürte er plötzlich einen Aufprall am Hinterrad des Fahrrades, welches er rechts von sich schob. Aufgrund des Aufpralles kam er ins Straucheln, hielt seinen Sohn fest und rollte mit dem Sohn im Arm in den Grünstreifen. Der unbekannte Fahrzeugführer habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Der 25-Jährige wurde leicht verletzt, das Kind blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und / oder zum unbekannten Fahrzeug / Fahrzeugführer machen können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail an [email protected] zu melden.