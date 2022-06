Experten erteilen Rat für die richtige Wahl der Bepflanzung

Bei einem Feldtag in der Versuchsstation Gadegast werden den Teilnehmern verschiedene Versuche vorgestellt. Was dabei noch zur Sprache kommt.

Gadegast/MZ - Er brauche nicht in die Elbaue zu einem Feldtag fahren, sagt Peter Schulze. Der Chef der Agrargenossenschaft Leetza gehört zu den Teilnehmern des Feldtages in Gadegast. Er schätzt den Erfahrungsaustausch in der Nachbarschaft. Schließlich seien die Verhältnisse mit denen auf den Böden der Genossenschaft vergleichbar.