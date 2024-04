Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Annaburg/MZ. - „Es stehen 200.000 Euro für Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Raupen des Goldafters zur Verfügung.“ Dies erklärte am Freitag CDU-Landtagsmitglied Siegfried Borgwardt auf den jüngsten MZ-Beitragzu diesem Thema. Bereits am 3. April habe er dies dem Jessener Bürgermeister Michael Jahn (SPD) und Michael Däumichen – einem der Hauptinitiatoren der entsprechenden Petition an Landesregierung und Landtag – telefonisch mitgeteilt.