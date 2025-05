Jessen/MZ. - Vor wenigen Tagen wurde in Annaburg öffentlich auf würdige Weise im Beisein Hunderter Gäste des Todestags von Kurfürst Friedrich dem Weisen gedacht. Vor 500 Jahren starb er in Lochau, das später in Annaburg umbenannt wurde. Und noch immer wird die Erinnerung an den Friedensfürsten und Beschützer der Reformation bewahrt, weil seine Lebensleistung so außergewöhnlich war.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.