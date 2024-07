In knapp zwei Wochen sorgen Bauarbeiten auf der B 187 in Elster für weitere Behinderungen.

Elster/MZ. - Derzeit laufen Bauarbeiten in Mühlanger, so dass die B 187 nicht durchgängig passiert werden kann. In knapp zwei Wochen sorgen auch Bauarbeiten auf der B 187 in Elster für Behinderungen.

Diese erfolgen in zwei Abschnitten. Der erste Bereich beginnt unweit der Einmündung zur Fähre bis zur Friedensstraße. Hier wird, wie dann auch im folgenden Abschnitt, an der Straße und der Regenentwässerung gearbeitet. Die Umleitung aus Richtung Wittenberg führt durch die Friedensstraße und über die Gielsdorfer Straße, in der Gegenrichtung über die Gielsdorfer Straße, die Molkereistraße wieder zurück auf die B 187.

Diese Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis zum 3. August dauern. Danach ist dann der folgende Abschnitt ab der dann gesperrten Einmündung der Friedensstraße bis zum Dammweg an der Reihe. Die Umleitung führt durch die Josef-Empl-Straße, Molkerei- und Gielsdorfer Straße. Es werden auch Ampeln aufgebaut, etwa im Bereich der Grundschule. Als Bauzeitraum wurde die Zeitspanne vom 3. bis zum 23. August angegeben. Die Sperrung in Mühlanger soll da möglichst aufgehoben sein, da dann auch die Sommerferien in den Schulen enden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den jeweiligen Beschilderungen zu folgen und sich nicht auf ihre Navigationsgeräte zu verlassen.