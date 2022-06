Eismanufaktur Mauken startet in diesjährige Eissaison.

Auch in diesem Jahr stehen wieder mindestens 24 Eissorten zur Verfügung. Bärbel Mühlbach verrät, dass Schoko nach wie vor der Renner ist.

Mauken/MZ - „Jetzt ist alles geputzt und gewienert“, sagt Bärbel Mühlbach, die den Start in die diesjährige Eissaison „generalstabsmäßig“ vorbereitet hat. Die Chefin der Schaumanufaktur in Mauken erzählt, dass ihr Telefon seit Tagen pausenlos klingelt. Die Leute sind heiß auf Eis, erste Bestellungen liegen vor. Zusammen mit Ehemann Reiner hat Bärbel Mühlbach am gestrigen Donnerstag mit der Produktion begonnen, damit der Kundschaft ab 12 Uhr das gesamte Sortiment zur Verfügung steht.