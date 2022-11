Anwohner in der Radschen Straße in Battin wünschen sich, dass sich Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts von 50 Kilometer pro Stunde halten.

Battin/MZ - Die Einwohnerversammlung in Battin am Mittwochabend stößt auf Interesse. Im Dorfgemeinschaftshaus stehen Stühle und Tische für die Gäste bereit. Doch sie reichen nicht. Zweimal wird die lange Tafel in dem großen Raum verlängert, so dass alle daran Platz finden.

Rückblick auf verschiedene Ereignisse

Madlon Künstler, Vorsitzende des Ortsteilbeirats, und die anderen Mitglieder der Ortsvertretung freut der Zuspruch. So ist gesichert, dass eine Fülle an Informationen zunächst an die rund 30 Einwohner weitergegeben und dann in den Ort getragen wird. Schließlich hat sich einiges in Battin getan seit der vergangenen Einwohnerversammlung. Zu der wurde 2019 eingeladen. Danach war solch ein Treffen nicht mehr möglich. Madlon Künstler erinnert an die große Aktion, als der Spielplatz im Ort auf Vordermann gebracht wurde und dankt allen Beteiligten, den Einwohnern, den Unterstützern und dem Bauhof der Stadt Jessen. Projekte im Ort gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen, stellt sie fest.

Sie erwähnt auch, dass die Pflasterfläche am Dorfgemeinschaftshaus erweitert wurde. Zum einen als Standplatz für das Zelt, das zum Dorffest aufgebaut wird, und zum anderen für die Tanzfläche. Das Maibaumfest verlangte besonderen Einsatz, erwähnt sie in ihrem Rückblick. Der alte Maibaum konnte nicht mehr genutzt werden, so wurde mit Hilfe des Bauhofs ein neuer beschafft. Ihn für die Traditionsveranstaltung herzurichten, habe von Mitgliedern des Heimatvereins eine große Einsatzbereitschaft und auch einige Anstrengungen erfordert, anerkennt sie.

Ein gelungenes Gemeinschaftswerk in Battin, der Spielplatz. (Foto: Grommisch)

Der Ortsteilbeirat und der Heimatverein bilden auch in Battin eine gute ehrenamtliche Basis, erklärt Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD). Beiden Gremien spricht er seinen Dank für die gute Arbeit aus. „Ihr sorgt dafür, dass hier etwas passiert“, sich die Leute in ihrem Heimatort wohlfühlen können. Bei den nächsten Vorhaben im Ort erwähnt er das Umrüsten der Heizung in der Kindertagesstätte. Bauamtsleiter Steffen Höhne ergänzt, dass vom Unternehmen Mitnetz Strom in der Radschen Straße Kabel verlegt werden sollen. Das werde zu Einschränkungen führen. Wann die Bauarbeiten starten, ist noch nicht festgelegt. Auch andere Bauprojekte und Vorhaben im großen Stadtgebiet kommen zur Sprache.

Häufig zu schnell

Die Radsche Straße in Battin ist auch in anderer Hinsicht ein Thema. Auf der Durchgangsstraße zwischen Grabo und Rade werde häufig zu schnell gefahren, so der Eindruck von Anwohnern. Zudem sei zu beobachten, dass gerade jetzt, da in Jessen gebaut wird und die Stadt umfahren werde, viele Lkw über diese Verbindung rollen, berichtet Christa Slowek. Möglicherweise sind die Sorgen der Battiner Anlass, dass das Tempomessgerät der Stadt dort postiert wird, um anhand der von ihm erfassten Daten der Polizei eine Grundlage für verstärkte Kontrollen zu geben. Einem Vorschlag aus der Runde, die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort auf 30 Kilometer pro Stunde zu reduzieren, wird wenig Aussicht auf Erfolg eingeräumt. Hingewiesen wird noch darauf, dass an einer Einmündung ein Verkehrsspiegel verschwunden ist. Niemand in der Runde hat eine Erklärung, warum das geschehen sein könnte. Die Stadt wird dem nachgehen, versichert der Bürgermeister.

Zur Sprache kommen auch Bedenken wegen des extremen Befalls von Bäumen und Sträuchern mit Raupen vom Eichenprozessions- und vom Schwammspinner. Eine Bekämpfung war nicht möglich, sagt Michael Jahn. Was wird nächstes Jahr? Die Hoffnung ist, dass sich so ein starker Befall nicht wiederholt, ansonsten muss neu entschieden werden.

Madlon Künstler kündigt noch an, dass am Nachmittag des 10. Dezember die Battiner Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus geplant ist. Und sie blickt weit voraus, bis ins Frühjahr 2024. Da endet die Legislaturperiode des Ortsteilbeirats. Wer da Vorschläge für die Zukunft habe, könne sich gern an das Gremium wenden.