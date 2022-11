Experten erklären in der Einwohnerversammlung, wie das Annaburger Hinterschloss zum Verwaltungssitz umgebaut werden könnte. Welche Maßnahmen notwendig wären und wie viel es kosten würde.

Jörg Müller (Mitte) vom Ingenieurbüro IGHT Gotha informiert in der Einwohnerversammlung der Stadt Annaburg über ein mögliches Energiekonzept für die Wiederbelebung des Annaburger Hinterschlosses.

Annaburg/MZ - In der Einwohnerversammlung der Stadt Annaburg am Mittwoch im Saal des „Goldenen Rings“ war das maßgebende Thema die Wiederbelebung des Annaburger Hinterschlosses. Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) stellte die Frage in den Raum, wie und ob die Sanierung und Umnutzung des Annaburger Hinterschlosses zum Verwaltungssitz angesichts der Entwicklungen auf dem Energiemarkt noch tragbar beziehungsweise passend sei?