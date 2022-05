Einsatzflut durch Sturm

Jessen/MZ - Von einer Entspannung der Situation kann auch am Donnerstagmittag keine Rede sein. „Es geht ununterbrochen weiter“, sagt Jessens Stadtwehrleiter Hans-Peter Schaefer. Der über die Region hinwegziehende Sturm beschert den Feuerwehrleuten viel Arbeit. In Jessen seien es bis dahin allein über 30 Einsatzstellen. Los ging es am Donnerstag gegen 2.50 Uhr als die erste Gewitterfront die Region erreichte. Vor allem Bäume stürzten um. In Buschkuhnsdorf kam es vermutlich durch Blitzeinschlag zum Brand einer Trafostation. Ein Stromausfall, der mehrere Orte, unter anderem auch Schweinitz und Teile von Jessen betraf, war die Folge. Zu den Schwerpunkten am Mittag gehört der Bereich Morxdorf. Hier besonders die Straße zwischen dem Ort und Gölsdorf. Der Arbeitsanfall dort sei enorm.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<