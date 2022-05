Ein Symbol des Friedens in der Glücksburger Heide

Die Heimateiche an der Dahmschen Straße in der Glücksburger Heide ist am Himmelfahrtstag stets ein beliebter Treffpunkt. Was diesmal anders ist.

Das Umfeld der Heimateiche in der Glücksburger Heide, an der am Himmelfahrtstag wieder eine Andacht stattfand, haben Mitglieder des Heidevereins in den vergangenen Wochen neu gestaltet.

Mügeln/MZ - Sie ist ein Symbol der Hoffnung, seit vielen Jahren. Die Heimateiche in der Glücksburger Heide ist wohl auch deshalb am Himmelfahrtstag stets Treffpunkt für eine Andacht inmitten des einstigen militärischen Übungsgebietes. Diese Zusammenkunft am Morgen des Himmelfahrtstages möchten viele Menschen nicht missen, sie machen sich auf den Weg zu dem kleinen Park an der Dahmschen Straße. Dort ist die alte Heimateiche der Blickfang. In diesem Jahr ganz besonders. Das liegt nicht allein an dem üppigen Austrieb des alten Baumes, der etlichen Besuchern ein Lächeln ins Gesicht zaubert und die Freude darüber, wie viel Leben doch noch in dem alten, über Jahrzehnte geschundenen Baum steckt. Doch dazu später.