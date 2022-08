Ein Jahr Haft für Jessener

Jessen/Dessau/MZ - Ja, er sei schuldig, bekannte der Jessener. Aber er wolle Buße tun. Zu Hause werde er gebraucht. Seine Frau sei schwer krank. Sein letztes Wort und der Antrag seines Verteidigers Moritz C. Römer fruchteten indes nicht. Die 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau verwarf die Berufung des 30-Jährigen. Falls eine Revision keinen Erfolg hat, muss der Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen für ein Jahr in Haft.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt kostenlos >> REGISTRIEREN<< und 7 Tage gratis lesen.