Seyda/MZ. - Am 18. September fällt in Berlin der Hammer. Zur Versteigerung steht das ehemalige Stadtgefängnis in Seyda. Die IAD Immobilienauktionshaus Deutschland GmbH hat von dem privaten Eigentümer den Auftrag erhalten, das 1860 entstandene Fachwerkgebäude in der Burgstraße 16 im Rahmen der großen Herbst-Auktion – zur Versteigerung stehen 41 Immobilien aus zehn Bundesländern – zum Aufruf zu bringen, wird in einer Pressemitteilung informiert. Das Mindestgebot für das Objekt im Jessener Ortsteil liegt bei 19.500 Euro (zuzüglich Aufgeld). Das ehemalige Gefängnis verfügt über eine Wohnfläche von ungefähr 125 Quadratmetern, das Grundstück ist insgesamt etwa 216 Quadratmeter groß.