Elektro Griesa hat das leerstehende Gebäude an der Züllsdorfer Straße in Annaburg gekauft und baut es weiter aus. Dort eröffnen Sandra Trabitz und Christian Wagner ihre Arztpraxis.

Annaburg/MZ. - Bauunternehmer Mirco Pohling setzt an der Giebelseite die Säge an. „Achtung, gleich staubt es“, ruft er und schneidet ein Loch in die Wand. An dieser Stelle wird später ein Fenster eingesetzt. Alexander Griesa von der gleichnamigen Elektrofirma, der das Gebäude an der Züllsdorfer Straße in Annaburg gekauft hat, freut sich, dass die Bauarbeiten nach Plan verlaufen.