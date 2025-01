In der Werkstatt eines Betriebes wird ein Mitarbeiter bei einer Explosion leicht verletzt. Sieben Feuerwehren rücken an. Die Kameraden können den Brand nur von außen bekämpfen.

Axien/MZ. - Mit 39 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen eilen Feuerwehren am Montagvormittag nach Axien. Die Polizei konkretisiert die Alarmierungszeit am Nachmittag auf 11.40 Uhr. In der Werkstatt eines dort ansässigen Unternehmens brennt es. „Als wir eintrafen, stand die Werkstatt bereits im Vollbrand“, schildert Einsatzleiter Martin Schmager von der Prettiner Wehr die Situation. Bereits von weitem ist die dunkle Rauchwolke zu sehen, die sich aus der Brandstelle erhebt. Die Prettiner sind laut Stadtwehrleiter Roland Karthäuser die ersten Einsatzkräfte am Brandort. Alarmiert worden sind außerdem die Wehren aus Axien, Hohndorf, Lebien, Düßnitz, Annaburg und Jessen.

Gefährliche Situation

Unmittelbar mit dem Eintreffen der ersten Löschkräfte am Brandort erkennen sie, dass die Flammen gerade auf einen weiteren Gebäudeteil übergreifen. Außerdem knallt es mehrfach in dem brennenden Werkstattgebäude, schildert der Einsatzleiter. Deshalb starten sie dann gemeinsam mit den anderen eintreffenden Wehren einen „massiven Angriff“ auf die Flammen, wie der Einsatzleiter erläutert.

Schon von weitem ist die schwarze Rauchsäule erkennbar. Foto: Klaus Adam

Ausschließlich von außen können sie auf die Flammen einwirken. Dazu bringen sie die Teleskopleitern der Annaburger und der Jessener Wehr in Position. Von deren Aktionskörben aus bekämpfen sie den Brand von oben. Von dort aus zeigt sich später auch, dass das Dach über der Werkstatt zerschmolzen ist. Parallel dazu müssen sie verschiedene Behälter mit zunächst unbekannten Flüssigkeiten kühlen, um deren Explodieren zu verhindern. So die Schilderungen der Einsatzleitung. Als die Flammen weitgehend gelöscht sind, wird die Brandstelle mit Schwerschaum geschwemmt. Weil der weniger flüchtig ist als Wasser, hilft er, die aufgeheizten Behälter besser zu kühlen und sorgt auch für einen gewissen Luftabschluss.

Mitarbeiter leicht verletzt

Wie die Polizei am Nachmittag informiert, sei es gegen 11.40 Uhr in der Werkstatt zu einer Explosion gekommen. Bei der sei ein Mitarbeiter leicht verletzt worden. Er wurde an Ort und Stelle medizinisch versorgt. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes blieben noch lange vor Ort. Wohl, weil aufgrund weiterer Explosionen, die deutlich zu hören sind, immer noch Gefahr für Leib und Leben der Feuerwehrkameraden bestand.

Beamte der Polizei dokumentierten die Brandstelle per Foto. Das Gebäude sei beschlagnahmt, erklären sie. Das ist das übliche Verfahren. Zumal die Ursache der Explosion und des Brandes noch ermittelt werden muss. Für die beteiligten Feuerwehren ist der Einsatz nach 15 Uhr beendet.