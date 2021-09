Drittplatzierter startet bei Bowling-Stadtmeisterschaft in Jessen spektakuläre Aufholjagd

Jessen/MZ - Die Stadtmeisterschaft im Bowling wurde am Sonntagabend in Jessen entschieden. Der Wettbewerb lief aufgrund der Corona-Einschränkungen über ein Jahr. Normalerweise sind jeweils nur sechs Monate bis zur Titelvergabe vorgesehen.

Zu den Besonderheiten am Sonntag gehörte, dass außerdem Wahltag war und das Eingehen der Auszählungsergebnisse, vor allem bei der Bürgermeisterwahl in Jessen, zuweilen heftiger diskutiert wurde als das Geschehen auf den Bahnen. Aber auch das war spannend, denn der Jessener Ingo Petzold, der vor den Finalspielen auf dem dritten Rang im Kampf um den Titel stand, startete an diesem Abend eine Aufholjagd, die erfolgreich verlief, was er selbst kaum fassen konnte.

Ingo Petzold (Mitte) gewann die Jessener Stadtmeisterschaft vor Heiko Zweering und Donald Walther (links). Fotos: Grommisch

Am Ende nahm er als Sieger den größten Pokal in Empfang. Er hatte zwei Punkte mehr auf dem Konto (insgesamt 1.425) als der bis dahin Führende Heiko Zweering aus Blönsdorf. Rang drei ging an Donald Walther aus Annaburg. Er stand vor dem Finale in der Rangliste auf Position zwei.

Zwei Frauen und 16 Männer beteiligten sich an dem Vergleich. Das beste Spiel bei den Frauen gelang Angela Bauer aus Schönewalde, die sich über 199 Punkte freuen konnte. Das beste Spiel bei den Männern absolvierte Carsten Schiele aus Schweinitz mit 213 Zählern. Nach der Stadtmeisterschaft ist vor der Stadtmeisterschaft. Die nächste beginnt jetzt und wird, so hofft es Schlosspark-Bowling-Inhaber Ralf Hentschel, hoffentlich im März ihr Finale erreichen.