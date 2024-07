Sommer in Sachsen-Anhalt

Auch für die kleinen Besucher des Dorffestes in Bethau ist für reichlich Unterhaltung gesorgt.

Bethau/MZ. - Was kann es Schöneres geben, als in Bethau zu leben? – In Bethau zu feiern! Das haben die Bewohner mit ihrem dreitägigen Festivitäten des Dorffestes getreu dem Motto 80er Jahre bewiesen.

Am Samstag Nachmittag ziehen die geschmückten Traktoren des Ortes unter lautstarker Begleitung zum Festzelt. (Foto: Andreas Nowack)

Den Auftakt übernahm die Dorfjugend des Jartenkollektivs mit einer großen DJ-Party. Alyson Schurad und Emmely Mensing legten als Erste von vier DJs auf, die das Festzelt und Dorf bis zum Sonnenaufgang unterhielten. Ruhiger wurde in das Samstagsprogramm gestartet.

Das Motto 80er Jahre interpretieren die Mädchen des Ortes in der Miniplaybackshow mit dem Nena Hit „99 Luftballons“. (Foto: Annette Schmidt)

Die hiesigen Bäckermeisterinnen fuhren ihr ganzes Können in Form köstlicher Backwaren auf. Maximilian Pradel und Martina Nowack moderierten gut gelaunt durch das Programm, das in diesem Jahr die kunterbunte Welt der 80er Jahre feierte. Von typischen Alltagsgesprächen über den Gartenzaun – dessen Pointe zeigte, alle Probleme lassen sich mit guten Nachbarn und einem kleinen Schlückchen besser ertragen – einer Modenschau, der Miniplaybackshow bis zum Happy End mit Märchen war alles dabei.

Auch das weibliche Pendante zum Bethauer Männerballet bewegt sich zum Rhythmus der 80er Jahre. (Foto: Andreas Nowack)

Der Abend wurde mit lautstarker Unterstützung einiger Mitglieder des Lauchhammer Spielmannszuges eingeleitet, die für den Festumzug der Traktoren den musikalischen Rahmen setzten. Die Musiker wurden herzlich bei Bethauer Gastfamilien untergebracht und feierten gemeinsam das ganze Wochenende. Ein Höhepunkt war nicht das gemeinsame Fußballschauen des EM-Achtelfinales, sondern die Pausenunterhaltung der hiesigen Männer- und Frauenballetts.

Bethauer Senioren führen Gespräche übern „Jartenzaun“. (Foto: Annette Schmidt)

Die sorgten wie gewohnt für ordentlich Stimmung. Das Kerstin Ott Double heizte das Festzelt weiter auf und Bethau feierte bis in die frühen Morgenstunden.

Märchenhaftes Vergnügen: Bethauer interpretieren Aschenputtels Geschichte kurz und knackig. (Foto: Annette Schmidt)

Ein weiteres Highlight war fraglos das Glücksradspiel. Bis zur letzten Minute lief das Rad heiß, um den Gewinner des Hauptpreises zu ermitteln.

Schwein gehabt: Lio Nowack räumt beim Glücksrad den Hauptgewinn ab. Er ist stolzer Eigentümer eines Ferkels. (Foto: Andreas Nowack)

Der Hauptpreis blieb in Bethau, Lio Nowack bewies ein glückliches Händchen und hat im wahrsten Sinne des Wortes Schwein gehabt. Über noch mehr Schwein dürfen sich die frischbemalten Schwarzhacken und Neubethauer Steffen Reuk und Gerald Kirchner freuen.

Original 80er Jahre Modoklassiker kommen auf den Laufsteg. (Foto: Annette Schmidt)

Sie haben die 10-jährige Bewährungsprobe bestanden und gehören nun ganz offiziell zum Ort Bethau.