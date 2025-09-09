Am Dienstagmorgen hat sich ein schwerer Unfall auf der B 187 in Jessen zugetragen. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt.

Jessen - Gegen 6 Uhr morgens hat es auf der B 187 in Jessen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, waren zwei Autos in den Unfall involviert. Die Unfallstelle befindet sich auf Höhe des Bahnübergangs Richtung Rehain.

Laut Polizei soll eine Autofahrerin von Richtung Wittenberg in Richtung Jessen unterwegs gewesen sein. Sie fuhr auf die Abbiegespur, um nach links über den Bahnübergang zu fahren. Ihr kam ein Wagen, ebenfalls mit einer Fahrerin sowie einer Beifahrerin, entgegen. Dann kam es zum Zusammenstoß.

Den ersten Angaben der Polizei zufolge wurden alle drei Personen beim Unfall schwer verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.