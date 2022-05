Drei Jahrzehnte auf Draht: Seit 1992 gibt es die Holzdorfer Firma Elektro Scholz

Inzwischen hat sich viel in der Branche verändert. Was dazu bei einer Feier zur Sprache gekommen ist.

Seit 30 Jahren gibt es die Holzdorfer Firma Elektro Scholz. Am Donnerstag wurde das mit zahlreichen Geschäftspartnern und Kunden im „Schützenhaus“ in Jessen gefeiert.

Holzdorf/Jessen/MZ - 30 Jahre sind geschafft. Das war am Donnerstag Anlass, um auf die Gründung und Entwicklung der Holzdorfer Firma Elektro Scholz zu schauen und über die künftigen Arbeitsschwerpunkte zu sprechen. Inhaber Christian Scholz sagte, dass er von Anfang an optimistisch war, dass sich die Firma gut entwickeln werde. Das habe sich bewahrheitet und das werde auch die nächsten Jahre so sein, ist er zuversichtlich.