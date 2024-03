Prettin/MZ. - Worum es im Sketch der Neußener Narren tatsächlich geht, dürfte den Frauen im Saal wahrscheinlich egal sein. Immerhin toben an diesem Frauentag Männer aus der Dahlener Heide über die Tanzfläche des Gemeinschaftshauses Prettin. Diese zeigen eine Geschichte rund um maskierte Räuber in roten Overalls und knapp blau bekleidete Polizisten.

Am Ende der Nummer haben alle nur noch einen Slip an und tanzen eng an eng äußerst körperbetont – frenetischer Applaus aus dem Publikum ist der Lohn für die Narren. Natürlich geben sie eine Zugabe.

Die Prinzengarde des Neußener Carnevalclubs begeistert die Frauen in Prettin mit einer wilden Räuber-und-Gendarm-Nummer. (Foto: Thomas Keil)

Etwas teurer

Am Freitag haben Daniela Ziehe, Aline Reisnauer und Hannah Pankrath in Prettin mit 240 Gästen den diesjährigen Frauentag gefeiert. Zum mittlerweile 14. Mal richtet das DAS-Team die Feier aus. „Wir mussten den Eintrittspreis nach oben korrigieren“, sagt Daniela Ziehe. Das Buffet sei ursächlich. Dennoch: „Die Karten waren innerhalb einer Stunde weg“, blickt sie auf den Vorverkauf zurück. Sie hätten sogar einige Stammgäste vertrösten müssen. Das Publikum sei altersmäßig schön gemischt. „Das macht uns aus.“

Die Kleindröbener beeindrucken mit einer Artistiknummer. (Foto: Thomas Keil)

Bei der Begrüßung stellen Daniela und Aline ihre neue Partnerin Hannah Pankrath vor. „Sandra Wagner hat aus persönlichen Gründen unser Team verlassen“, sagen beide. Die Freundschaft bestehe aber nach wie vor, versichern sie. Was nun aus dem S wird? „Das lassen wir so, schließlich ist der Name DAS-Team in Prettin schon eine Institution.“ Außerdem sei Hannah durchaus der Sonnenschein in der Truppe, dann passe auch das S wieder. „Es ist meine erste Veranstaltung mit dem DAS-Team“ sagt Hannah. Sie habe dieses Jahr die Präsentationsstände im Foyer organisiert.

Das Motto des Abends lautet Flower-Power. (Foto: Thomas Keil)

An diesem Abend steht die Fete unter dem Motto Flower-Power. „Übrigens war das noch eine Idee von Sandra“, sagt Daniela Ziehe. Dementsprechend ist auch der Saal dekoriert. Die großen Blumen links und rechts der Bühne hätten die drei selbst gebastelt.

Hilfe für Helfer

Als Ehrengäste sind Elke Naujokat, Gisela Schlüter und Manuela Blei eingeladen. Sie vertreten die Jessener Ortsgruppe der Frauenselbsthilfe Krebs. „Wir wollen Frauen helfen, die Frauen helfen“, machen die drei Organisatorinnen der Prettiner Party klar. Deshalb würden für jede Eintrittskarte zwei Euro als Spende an diese Ortsgruppe übergeben. „Nach Adam Riese sind das 480 Euro – natürlich machen wir die 500 voll.“

Gute Laune herrscht am Stand von Eugenie Strauch (re.). (Foto: Thomas Keil)

Im Gegensatz zum Vorjahr zieht es die Besucherinnen auch immer wieder ins Foyer. Dort haben knapp zehn regionale Händler Präsentationsstände aufgebaut und zeigen ihre Waren. Das Angebot reicht von Dekoration über Gesundheitsberatung bis hin zu Vibratoren. Gerade am Stand von Eugenie Strauch herrschen demzufolge auch der größte Andrang und Gekicher.

Die schönsten Kostüme tragen Christine, Sabine und Jonny (v.l.). (Foto: Thomas Keil)

Die eingangs erwähnte Karnevalsgruppe aus dem Belgeraner Ortsteil Neußen ist nur einer von drei Showacts. „Sie sind zum ersten Mal bei uns“, ordnet Daniela Ziehe ein. Hannah Pankrath habe die Truppe entdeckt und den Kontakt hergestellt.

Den Auszug der Elsteraner Narren nutzen die Frauen, um direkt im Anschluss zur Annemarie-Polka auf die Tanzfläche zu stürmen. (Foto: Thomas Keil)

Weiterhin präsentieren sich die Hoch-, Weit-, und Seitenspringer des Elsteraner Carneval Vereins als geriatrische Herrentanzgruppe am Stock und die Kleindröbener Narren als Akrobaten. Letztere sind hier eigentlich eine gesetzte Attraktion. Doch zum kommenden kleinen Jubiläum werden sie wohl absagen müssen. „Dann ist der Frauentag am Samstag nach Aschermittwoch – unserem traditionellen Karnevalstermin“, bedauern sie.