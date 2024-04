Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerbisbach/MZ. - Obwohl wenigstens zwei Spielkameraden auf dem Platz unterwegs sind, eine Schubkarre voll mit Stöcken zum Apportieren über den Platz geschoben wird und aus Frank Naumanns Tasche diverse Würstchen verführerisch duften dürften – Filius ficht dies alles nicht an. Der Riesenschnauzer liegt völlig ungerührt am Rand des kurzgemähten Rasenplatzes nahe Gerbismühle. Nur den Kopf dreht er hin und her. Was wie Faulheit wirkt, ist in Wahrheit Disziplin.