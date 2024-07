Battin/MZ. - Noch herrscht hier am Sportplatz Battin Ruhe, idyllisch spiegelt sich der Wald im benachbarten Seerosenteich. Es dürfte an diesem Mittwochabend die Ruhe vor dem Sturm sein, denn beben soll sie, die Elbaue – das haben sich die Frauen und Männer um Jens-Peter Springer auf die Fahne geschrieben. Deshalb laden sie als Helheim-Verein zum zweiten, gleichnamigen Open Air ein. So wird am Samstag in Battin gerockt, auf dass des Metallers Herz vor Freude hüpfe. Unser Reporter Thomas Keil hat mit dem Organisator des Festivals gesprochen, wie die Lage kurz vor Start ist.

Was sagt der Wetterfrosch für den Samstag voraus?

Jens-Peter Springer: Das ist schwierig einzuschätzen. Teilweise ändern sich die Vorhersagen stündlich. Doch es wird wohl trocken bleiben. Wobei ein wenig Regen zur Abkühlung wünschenswert wäre. Extreme Gewitter wie voriges Jahr sind wohl eher unwahrscheinlich.

Was bereitet Ihnen noch Kopfzerbrechen?

Nichts, es läuft. Die Bauzäune und die Bühne kamen am Donnerstag, am Freitag wird die Technik aufgebaut, samt Soundcheck.

Idylle pur: Der Seerosenteich in Battin (Foto: Thomas Keil)

Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Kartenvorverkauf?

Dieser war bislang schleppend. Bisher sind rund 100 Tickets verkauft. Allerdings hat das voriges Jahr auch erst kurz vor Schluss nochmal richtig angezogen. Damals haben Besucher wenige Minuten vor Ablauf der Frist nochmal 20 Tickets gekauft.

Was sehen Sie als Grund dafür?

Ganz klar die Wetterprognose. Viele kommen als Kurzentschlossene und machen den Besuch ein wenig vom Wetter abhängig.

Apropos – wo kann man noch Tickets erwerben?

Bis Freitag um Mitternacht als Online-Ticket über den Vorverkauf. Danach steht am Samstag ab 12 Uhr die Tageskasse bereit. Übrigens kostet die Karte im Vorverkauf 44,90 Euro und dann an der Tageskasse 50 Euro.

Demzufolge beginnt ab 12 Uhr der Einlass aufs Gelände?

Ja. Und um 14.15 Uhr erklimmt dann die erste Band die Bühne.

Wer wird das sein?

Rammeschucksn aus der Oberpfalz. Die spielen etwa eine Dreiviertelstunde eine Mischung aus Metal und Mittelaltermusik.

Was wird Ihr persönlicher Höhepunkt des Tages?

Ganz klar unser eigener Auftritt um 22 Uhr. Dann bilden wir mit Hel’s Throne den hoffentlich krönenden Abschluss mit rund einer Stunde Spielzeit inklusive Pyro-Effekten.

Auf wen freuen Sie sich persönlich?

Die Band Metall aus Berlin. Die gab’s schon zu DDR-Zeiten, sind also durchaus Wegbegleiter. Um etwa 19.15 Uhr sind die Jungs eingeplant.

Das Dorfgemeinschaftshaus trägt ebenfalls den Namen des Festivals. (Foto: Thomas Keil)

Was erwartet die Fans abseits der Musik?

Zunächst eine umfangreiche Versorgung regionaler Anbieter. Ob Sperlichs Langos oder Gegrilltes vom Netten Nachbarn – es sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Für die Getränke sorgt unser Helheim-Verein. Weiterhin gibt es umfangreiche Merchandise-Stände für jede Band. Dort findet man im Prinzip alles, was das Fanherz begehrt. Das fängt eigentlich schon bei den Getränken an – wir haben erstmals speziell gestaltete Pfandbecher fürs Festival.

Wie sieht es aus mit Anreise und Übernachtung?

Offiziell öffnet der Campingground ebenfalls erst am Samstag ab 12 Uhr. Man schlägt seine Zelte quasi direkt am Seeufer auf. Sanitäreinrichtungen sind ausreichend vorhanden.

Wer noch Fragen hat, der findet weitere Infos auf ...

... unserer Website www.helheim-openair.de. Die Running Order haben wir bei Instagram und Facebook drin.